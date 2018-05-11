Volvo представила городской электромусоровоз

Компания Volvo Trucks представила свой второй электрогрузовик FE Electric, который предлагается использовать в качестве мусоровоза. По сравнению с предыдущей моделью, грузовик может передвигаться на меньшее расстояние, но его грузоподъемность увеличилась в полтора раза, говорится на сайте компании.

Современные электромобили традиционно проигрывают машинам с двигателями внутреннего сгорания по времени «заправки». Если традиционный автомобиль заправляется за считанные минуты, то на зарядку электрокара в лучшем случае уйдет пара часов, но для большинства из них в реальности нужно ждать гораздо дольше, поэтому владельцы нередко заряжают свои машины ночью. Это подходит для обычных людей, поэтому подавляющее большинство серийно выпускаемых сегодня электромобилей именно легковые — для грузовиков небольшая дальность и долгое время зарядки сильно ограничивают сферы применения электромобилей в бизнесе. Тем не менее, в последние годы сразу несколько компаний представили свои электрогрузовики: Tesla и Thor Trucks сделали автомобили для перевозок в том числе на дальние расстояния, а Cummins и Volvo представили городские электрогрузовики, передает nplus1.ru.

Теперь Volvo Trucks представила еще один электрогрузовик, также предназначенный для эксплуатации в пределах города. Новый FE Electric позиционируется как городской мусоровоз и он ощутимо мощнее предыдущей модели FL Electric (370-киловаттная силовая установка вместо 185-киловаттной), а также увеличилась максимальная разрешенная масса автомобиля: с 16 до 27 тонн. С самым емким аккумулятором грузовик сможет проехать до 200 километров на одном заряде, что в полтора раза меньше, чем FL Electric.

Ожидается, что первые электромусоровозы появятся на улицах Гамбурга уже в начале 2019 года, причем для зарядки аккумуляторов будет использоваться преимущественно электричество из экологически чистых источников энергии.

Стоит отметить, что это не первый эксперимент Volvo с мусоровозами. В 2017 году Volvo Trucks совместно с компанией Renova испытали беспилотный мусоровоз, который способен самостоятельно двигаться по стандартному маршруту сбора мусора. Примечательно, что при сборе мусора беспилотный грузовик двигается задним ходом: благодаря этому оператору не нужно постоянно ходить туда-сюда, чтобы опорожнять контейнеры и оценивать ситуацию по ходу движения мусоровоза.