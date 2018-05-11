Громкая музыка стала причиной драки между водителем и пешеходами в Минске

Очевидцы запечатлели на видео массовую драку, произошедшую поздним вечером в минувшую среду, 9 мая, на улице Ленина в Минске.

Юноша, шедший по тротуару, атаковал автомобиль Mazda, ударив его ногой. По предварительной версии, пешеходу могла не понравится слишком громкая музыка, доносившаяся из салона авто.

Возмущенный водитель вышел к нападавшим, однако группа молодых людей быстро опрокинула его на землю и избила, попутно загнав обратно в машину пассажира, попытавшегося оказать помощь своему спутнику, пишет vesti.ru

Через некоторое время мужчина, находившийся за рулем, собрался с силами и контратаковал обидчиков, обратив их в бегство.

В результате столкновения водитель получил травмы, в том числе – лишился зуба.

В настоящее время правоохранители разыскивают агрессивных молодых людей.