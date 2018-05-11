Столичные полицейские ищут вора

Столичные полицейские ищут молодого человека, укравшего сумку 32-летней жительницы города. Преступление произошло 7 мая в торговом центре, расположенном на улице Албишоара.

В сумке находились два телефона, банковские карты и личные документы. Нанеменный ущерб оценивается в 3700 леев. Было заведено уголовное дело по факту кражи. Злоумышленнику грозит штраф до 32,5 тысяч леев, от 180 до 240 часов неоплачиваемых работ в пользу общества или до четырех лет тюрьмы.

Подозреваемый попал в объектив камер видеонаблюдения. Граждан, которые узнали молодого человека, просят позвонить по номерам 069 676 136 или 112.