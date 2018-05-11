Bank of America: в 2019 году нефть подорожает до 100 долларов

Изменение равновесия на рынке нефти, где ранее наблюдался переизбыток предложения, приведет к дефициту нефти в ближайшие полтора года, указал инвестбанк Bank of America Merrill Lynch в своем отчете, передает РБК.

Согласно документу в 2018 г. дефицит нефти составит 630 тыс. баррелей в сутки, в 2019 г. дефицит составит 300 тыс. баррелей в сутки.



В Bank of America Merrill Lynch это связали с проблемами в нефтяной отрасли Венесуэлы, договоренностью ОПЕК и крупнейшими мировыми производителями о снижении добычи, а также с риском падения экспорта нефти из Ирана, пишет vesti.ru



На этом фоне уже во II квартале 2019 г. цена на нефть сорта Brent вырастет до $90, а в дальнейшем нефть может подорожать до уровня в $100 за баррель.

BofAML стал первым из инвестбанков, который спрогнозировал возможность возврата котировок к отметке $100. Согласно прогнозу банка в среднем цена нефти сорта Brent в 2018 г. составит $70, а в 2019 г. - $75.

