В петербургском общежитии зарезали женщину и ее дочь

Тела матери и дочери с колото-резаными ранениями обнаружили в общежитии в Выборгском районе Петербурга, сообщает пресс-служба городского управления СК.

"Возбуждено уголовное дело по статье (убийство двух и более лиц)"… по факту обнаружения вечером 10 мая в комнате одного из общежитий, расположенных на территории Выборгского района города, тел двух женщин", — говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, были найдены тела студентки 23 лет и ее матери. У женщин выявлены множественные колото-резаные ранения в области грудной клетки и живота, пишет РИА Новости

Расследование уголовного дела продолжается.







