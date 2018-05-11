Эксперты развеяли мифы о признаках взаимной симпатии между людьми

Ученые из университета в Дейтоне, Огайо, сопоставили несколько исследований, охватывающих тему взаимной симпатии между людьми, проведенных за последние десятилетия.

Был обнаружен ряд поведенческих особенностей, традиционно связанных с проявлением интереса, универсальный для культур всего мира: взгляд в глаза, улыбка, инициирование разговора, близкое расстояние при общении.

Знаменитое женское прикосновение к волосам не вошло в этот список, как и поигрывание бровями, одергивание одежды или открытые позы. Ученые не обнаружили существенных доказательств тому, что эти жесты являются признаками романтического интереса. Они встречаются в общении докторов с пациентами, родителей с детьми, продавцов с клиентами, и являются сигналами универсальных форм симпатии, связанными скорее с развитием доверия и взаимопонимания.

Что касается романтического интереса, его ключевыми признаками остаются улыбка, смех и зрительный контакт, передает Моя планета.