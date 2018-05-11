В 70-х годах прошлого столетия биологи были озадачены необъяснимой гибелью древесных лягушек в дождевых лесах Центральной Америки. Вскоре оказалось, что проблема носит глобальный характер, и многие виды земноводных вымирают по всему миру. Лишь в 1998 году удалось найти корень лягушачьих бед – грибок вида Batrachochytrium dendrobatidis , который поражает кожу амфибий и вызывает сердечную недостаточность.
Сегодня учёные считают, что грибок стал причиной вымирания около 200 видов земноводных, и ещё 700 видов находятся под угрозой. Но долгое время никто не знал, где и когда он начал своё смертоносное шествие по планете. Команда исследователей из Имперского колледжа Лондона во главе с Мэтью Фишером (Matthew Fisher) десять лет изучала генетику Batrachochytrium dendrobatidis и, похоже, нашла его родину.
Ранее были известны четыре генетические линии грибка: европейская, африканская, бразильская и ещё одна, встречающаяся по всему миру. Но в ходе нового анализа 177 грибных геномов была обнаружена пятая линия, которая поражает дальневосточных жерлянок – жаб, обитающих в Южной Корее. Причём особо богатое генетическое разнообразие линии, получившей название Bd ASIA-1, указывает на то, что именно она дала начало всем остальным разновидностям.
Чтобы определить, когда впервые появилась смертельная модификация, исследователи установили примерную дату отбора каждой пробы и оценили скорость мутаций в геноме разных образцов.
Оказалось, что предшественник всех современных вариаций грибка появился в Азии в первой половине двадцатого века. Это было идеальное время для того, чтобы грибок распространился по всему свету. Международная торговля расширялась, а в ходе двух мировых войн различные грузы перемещались между континентами с невероятной для тех времён скоростью.
"Если бы геном всего одного смертоносного грибка попал в одну отдельную амфибию, вывезенную на Гаити, этого уже было бы достаточно для начала глобального распространения заражения", – приводит слова Фишера сайт New Scientist.
Авторы исследования считают, что основным каналом распространения грибка является торговля экзотическими животными. Например, те же дальневосточные жерлянки в большом количестве экспортировались в западные страны в качестве домашних питомцев. Кстати, в последнее десятилетие саламандры Северной Европы стали жертвами родственного грибка, который также был завезён из Азии и привёл к запрету на импорт саламандр.
Фишер опасается, что дальнейшие исследования азиатских штаммов могут выявить другие, вероятно, более смертоносные формы патогенов. А пока учёные призывают полностью запретить продажу азиатских земноводных где бы то ни было.
Несмотря на беспрецедентные меры, экологическая ситуация в мире не улучшается. Проект "Вести.Наука" (nauka.vesti.ru) пристально следит за новостями об исчезающих видах животных и в материалах специальной рубрики мы рассказываем о самых важных исследованиях по этой теме. Например, недавно учёные определили, как влияет на общественное мнение популяризация образов вымирающих животных, пишет vesti.ru
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