Обряд или убийство: в нижегородском коллекторе обнаружили скелет человека, завернутого в простыню

В Нижнем Новгороде в канализационном коллекторе рабочие обнаружили мумифицированное тело взрослого человека, завернутого в простыню. По одной из версий, это захоронение, совершенное по неким обрядам, по другой - попытка скрыть убийство.

Жуткую находку совершили рабочие при осмотре труб теплотрассы в Советском районе, сообщает телеканал "Кстати" 10 мая. Труп фактически представляет собой скелет. У него связаны руки и ноги, а само тело обернуто материал, напоминающий простыню или пододеяльник.

Старший следователь Советского следственного отдела СУ СК РФ по региону Надежда Торопова рассказала, что по останкам назначена судебно-медицинская экспертиза, в ходе которой, возможно, будет установлен пол и возраст погибшего, передает newsru.com.