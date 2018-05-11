В Сибири и на Дальнем Востоке полыхают леса

Лесопожарные формирования за минувшие сутки потушили более 90 пожаров в лесах регионов России, на утро оставались действующими порядка 50 возгораний площадью около 63,6 тысячи гектаров.

"За прошедшие сутки 10 мая ликвидировано 92 лесных пожара на площади 25 301 гектаров", - сообщает сайт "Авиалесохраны" со ссылкой на региональные диспетчерские службы лесного хозяйства. По состоянию на 00:00 11 мая активно тушили 54 лесных пожара на площади 63 564 гектаров.

Больше всего возгораний в Амурской области - семь пожаров на площади 36 396 гектаров. На втором месте Забайкальский край с 16 пожарами на площади 24 139 гектаров, на третьем - Хабаровский край, там на утро 11 мая горело 2 872 гектаров (21 пожар). Около 100 гектаров горело в Красноярском крае, 38 гектаров в Еврейской автономной области, девять гектаров в Башкирии, пять гектаров в Бурятии.

На тушении задействовано 2 632 человека, 503 единицы наземной техники техники. На авиационном мониторинге и тушении - 40 воздушных судов. При этом для стабилизации лесопожарной обстановки в Амурской области задействовано 376 авиапожарных парашютно-десантной пожарной службы "Авиалесоохраны".

Режим ЧС введен на всей территории Забайкальского края и Амурской области, в одном муниципальном районе Челябинской области. Особый противопожарный режим введен в 34 субъектах РФ, отмечает newsru.com.