Криштиану Роналду переквалифицируется в продюсера

Футболист мадридского "Реала" и сборной Португалии Криштиану Роналду на время сменит амплуа профессионального игрока на исполнительного продюсера в телесериале о женском футболе, заказчиком на который является социальная сеть Facebook.

"Стать исполнительным продюсером сериала для меня является огромным опытом, особенно если учитывать то, какие талантливые люди будут работать над реализацией проекта, — сказал Роналду, слова которого приводит Спортс24.Ru со ссылкой на Hollywood Reporter. – Моя жизнь также знает истории о взлетах и падениях, которые предстоит пережить и команде в сериале. Он несколько глубже, чем сама игра. Он о ценностях, дружбе, вызовах, страстях, тяжелом труде и гармонии. Словом, он про жизнь".

Как сообщает vesti.ru, ожидаемый сериал будет снять в драматическом стиле. Сообщается, что главным действующим лицом станет школьная команда из Нью-Йорка.