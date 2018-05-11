В Тихом Океане Береговая охрана США перехватила у контрабандистов 6 тонн кокаина

В период с конца февраля по середину апреля корабли Береговой охраны США изъяли у контрабандистов 6 тонн кокаина в восточной части Тихого океана. Такие данные сообщили представители пресс-службы ведомства, подчеркнув, что за такую партию наркотиков торговцы могли бы выручить на черном рынке 180 миллионов долларов.

Как уточняется, кокаин был перехвачен в международных водах у побережья Южной и Центральной Америки, а также Мексики. В операции принимали участие три патрульных корабля Береговой охраны. На корабле "Джеймс" весь изъятый кокаин доставили в четверг, 10 мая, в порт Форт-Лодердейла (штат Флорида).

По словам командира корабля капитана Марка Федора, ежедневно наркоторговцы пытаются морем переправить в США крупные партии наркотиков. В течение 20 дней непосредственно "Джеймс" перехватил 2 тонны кокаина, остановив три судна с контрабандистами, передает ТАСС.

Ранее СМИ сообщали, что в 2017 финансовом году, который завершился 30 сентября, корабли Береговой охраны США изъяли рекордное количество кокаина – 206,4 тонны. Этот показатель на 5,5 тонн больше, чем в 2016 году. Как рассказал представитель ведомства лейтенант Донни Брзуска, за 206,4 тонны кокаина на черном рынке можно было бы получить 6,1 миллиарда долларов.

По данным федерального Управления по борьбе с распространением наркотиков, ежегодно американцы тратят на приобретение наркотиков 64 миллиарда долларов.