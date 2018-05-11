Исследователи из Манчестерского университета (Великобритания) натренировали паука прыгать по команде. При этом они использовали обычную систему вознаграждения – за выполнение задание давали членистоногому сверчка.
Однако интерес учёных состоял не в самой возможности дрессировки. Они изучали анатомические особенности и механизмы, которые задействует паук во время прыжка, чтобы затем адаптировать их для создания нового поколения скачущих роботов.
Авторы поясняют в пресс-релизе, что их интересовало, каким образом членистоногие развили анатомические приспособления для прыжков на большие расстояния, а также как можно использовать эту способность при создании гибких роботов, пишет vesti.ru
В ходе исследования специалисты подсчитали, что длина прыжка Ким в пять-шесть раз превышает длину её собственного тела (для сравнения: человек способен совершить прыжок на расстояние, лишь в полтора раза превышающее длину его тела). А сила ног (способность поднимать вес, преодолевая земное притяжение) при отталкивании может в пять раз превышать вес паука, добавляют эксперты.
Чтобы понять биомеханику паучьих прыжков, они дрессировали Ким прыгать с разной высоты и на разные расстояния. Паучиха прыгала на специальные платформы, как показано ниже. Одна платформа размещалась ниже, параллельно или выше относительно другой.При помощи высокотехнологичной аппаратуры исследователи смогли рассмотреть и изучить строение тела Ким в беспрецедентных подробностях. В результате они выяснили, что P.regius используют различные техники прыжка, в зависимости от расстояния и траектории.
Кроме того, исследователи заключили, что P.regius использует для толчка две пары ног, а не одну, как некоторое другие пауки. По их мнению, мышечной силы для совершения даже самых длинных прыжков должно быть вполне достаточно, хотя роль гидравлического давления в ногах остаётся неизвестной (а это важный момент, поскольку многие пауки используют внутреннее гидравлическое давление для усиления мышечной силы).
По итогам работы специалисты уже построили первую модель прыжкового механизма для роботизированного устройства размерами примерно с Ким (полтора миллиметра в длину). Для дальнейших разработок им потребуется выдрессировать других пауков и изучить механику их прыжков ещё более тщательно.
Об этой работе и её результатах подробнее авторы рассказали в статье, опубликованной в журнале Scientific Reports.
Комментарии
- Найдена родина главного убийцы лягушек по всему миру
- Эксперты развеяли мифы о признаках взаимной симпатии между людьми
- Ученые нашли новый признак инопланетной жизни
- Ученые выяснили, почему гормон счастья не превращает людей в наркоманов
- Киты без хвостов: страшные последствия загрязнения океана. ВИДЕО
- В зубах древнего человека нашли смертоносный вирус
- «Таблетка от похмелья» успешно прошла испытания
- В космосе открыты новые объекты
- На дне Марианской впадины нашли пластиковый пакет
- Генетики выяснили, что древние скифы не были родичами арийцев
- Ратифицировано Соглашение с Турцией о взаимной защите инвестиций
- Пять веков истории войн кланов за 3,9 млн фунтов: в Шотландии выставлен на продажу замок
- Российские спецслужбы предотвратили теракт на акции "Бессмертный полк" в Москве
- Мошенническая схема нанесла бюджету ущерб на 15 млн леев
- Google предлагает всем миром нарисовать виртуальный город
- На дне Марианской впадины нашли пластиковый пакет
- Молоко, кетчуп и другие запрещенные продукты в разных странах мира
- Для водителей авомобилей будут введены новые ограничения
- Киты без хвостов: страшные последствия загрязнения океана. ВИДЕО
- Автобусы из Бухареста уже неделю курсируют по городу
- Сильвия Раду рассказала, почему ее часто сравнивают с Путиным
- Цэрану: У Иона Чебана и Сильвии Раду наибольшие шансы попасть во второй тур выборов на пост мэра Кишинева
- Полуголая женщина шокировала покупателей в продуктовом магазине. ВИДЕО
- Погода на выходные: после жары в Молдове ожидаются грозовые дожди
- Замужняя учительница несколько лет спала со старшеклассником
-
ОВЕН
ОВЕН (21 марта - 20 апреля)
Этот день хорош для зачатия ребенка и интимной близости, но он плох для осуществления крупных покупок. Лень и невнимательность могут свести на нет все ваши достижения. Предайтесь фантазиям, и Вы не пожалеете. Хочешь не хочешь, а придется раскошелиться, ведь всего не запланируешь.
-
ТЕЛЕЦ
ТЕЛЕЦ (21 апреля - 21 мая)
День в целом благоприятен. Не исключено, что кое-кто может неправильно расценить Вашу деловую активность и посчитать Вас излишне самоуверенным. Смело идите на контакт с представителями иностранной организации. Будьте осторожнее с бытовой химией.
-
БЛИЗНЕЦЫ
БЛИЗНЕЦЫ (22 мая - 21 июня)
День будет отмечен высокой активностью. Не давайте необдуманных обещаний, не потворствуйте своим желаниям. Уделите особое внимание разминке или откажитесь от занятий и просто прогуляйтесь по свежему воздуху. Фортуна благоволит конструкторам и архитекторам.
-
РАК
РАК (22 июня - 23 июля)
Вы почувствуете сегодня эмоциональный подъем, однако ни в коем случае не теряйте благоразумия. Велика вероятность трений в рабочем коллективе. Чтобы не проспать на работу, желательно завести надежный механический будильник, так как электронный Вы наверняка не услышите. В голову придут плодотворные идеи.
-
ЛЕВ
ЛЕВ (24 июля - 23 августа)
День особенно благоприятен для людей, занятых творчеством. Вы ведете правильную финансовую политику, но постоянно возникают искушения, и надо разумно распорядиться своими средствами. Чтобы избежать неприятностей, возможно, вам необходимо изменить манеру поведения и отношения к некоторым знакомым. В первой половине дня возможны нарушения планов.
-
ДЕВА
ДЕВА (24 августа - 23 сентября)
Сегодня Вы организованны, собранны, способны выполнить большую работу. Ваше чувство может помешать Вашей карьере. Текущие дела будут не очень сложными, но зато прибыльными. Увлеченный и долгий труд - вот символ сегодняшнего дня.
-
ВЕСЫ
ВЕСЫ (24 сентября - 23 октября)
Очень вероятно, что день начнется с конфликта. Следует обратите внимание на решение профессиональных задач. Ваша расторопность позволит взяться за несколько дел сразу и каждое довести до конца. Вероятно возобновление старых сердечных привязанностей.
-
СКОРПИОН
СКОРПИОН (24 октября - 22 ноября)
День предвещает успех в любви, удачные свидания, культпоходы, вечеринки. На вечер можно запланировать поход к парикмахеру. Соблюдайте во всем меру, особенно это касается острого и соленого. Хорошо пойдут дела на бирже.
-
СТРЕЛЕЦ
СТРЕЛЕЦ (23 ноября - 21 декабря)
День подобьет Вас на споры со старшими. Не обольщайтесь заманчивыми предложениями. Возможны проблемы со здоровьем, в первую очередь это относится к тем, кто страдает сердечно-сосудистыми заболеваниями. Хорошо пойдут дела у банковских служащих.
-
КОЗЕРОГ
КОЗЕРОГ (22 декабря - 20 января)
Благодаря Вашему опыту сегодня удастся правильно распорядиться имеющими средствами. Возникнет множество неотложных дел - вряд ли их осуществление пойдет Вам на пользу. Возможны перебои в подаче электроэнергии. Вечер многие посветят любви и развлечениям.
-
ВОДОЛЕЙ
ВОДОЛЕЙ (21 января - 19 февраля)
Сегодня проявите мудрость и выдержку. Если Вы хорошо потрудились, то сегодня соберете славный урожай. Необходимо ограничить соленую, жирную и острую пищу. Вероятно романтическое знакомство с человеком издалека.
-
РЫБЫ
РЫБЫ (20 февраля - 20 марта)
День хорош для деловых начинаний. Исключительно плодотворный рабочий день. Отношения с любимым человеком могут оказаться под угрозой - кто-то из Вас двоих примет окончательное решение о расставании. Ваше настроение улучшится.
|Banca Nationala a Moldovei