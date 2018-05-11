"Звездой арены" стала самка по кличке Ким (Kim), представитель вида Phidippus regius. Он относится к семейству хищных пауков-скакунчиков, известных своей способностью прыгать на большие расстояния, намного превышающие размер их собственного тела. Это огромное преимущество в охоте, поясняют биологи.

Авторы поясняют в пресс-релизе, что их интересовало, каким образом членистоногие развили анатомические приспособления для прыжков на большие расстояния, а также как можно использовать эту способность при создании гибких роботов, пишет vesti.ru

В ходе исследования специалисты подсчитали, что длина прыжка Ким в пять-шесть раз превышает длину её собственного тела (для сравнения: человек способен совершить прыжок на расстояние, лишь в полтора раза превышающее длину его тела). А сила ног (способность поднимать вес, преодолевая земное притяжение) при отталкивании может в пять раз превышать вес паука, добавляют эксперты.

Чтобы понять биомеханику паучьих прыжков, они дрессировали Ким прыгать с разной высоты и на разные расстояния. Паучиха прыгала на специальные платформы, как показано ниже. Одна платформа размещалась ниже, параллельно или выше относительно другой.

При помощи высокотехнологичной аппаратуры исследователи смогли рассмотреть и изучить строение тела Ким в беспрецедентных подробностях. В результате они выяснили, что

используют различные техники прыжка, в зависимости от расстояния и траектории.