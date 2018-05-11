Мошенническая схема нанесла бюджету ущерб на 15 млн леев

Пять членов преступной группировки были задержаны в рамках дела об управлении несколькими компаниями-нерезидентами.

Речь идет о гражданах Молдовы и Израиля. Называя себя представителями рынка Форекс, они убеждали граждан делать инвестиции через две молдавские компании по обработке платежей, затем переводили средства фирмам в Великобританию. Впоследствии деньги так и не попадали на рынок Форекс.

В ходе расследования были установлены личности людей, который фиктивно исполняли обязанности представителей и менеджеров брокерской компании.

На фирму незаконно трудились около 100 человек, контракты с ними работодатели не заключали, а зарплаты выплачивали в конвертах. Из-за уклонения от уплаты налогов бюджету был нанесен ущерб на 15 млн леев.

Правоохранители провели 13 обысков в офисах и по месту жительства фигурантов мошеннической схемы. Были изъяты 30 компьютеров, сервер, черновики и неучтенные 500 тысяч леев, которые должны были получить сотрудники компаний.