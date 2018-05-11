Российские спецслужбы предотвратили теракт на акции "Бессмертный полк" в Москве

Российские спецслужбы в преддверии Дня Победы задержали группу террористов, готовивших атаку на акции "Бессмертный полк" в Москве. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел РФ Олег Сыромолотов.

"Задержано сразу несколько групп, которые должны были произвести взрывы во время акции "Бессмертный полк" в Москве, для этого уже было заготовлено оружие, - отметил он. - Они перемещались из Сибири, из Нового Уренгоя. Там было проведено порядка 17 обысков и задержано 20 человек".

"С 21 по 24 апреля у нас только уничтожено 26 террористов", - добавил замминистра в интервью ТАСС.

Сыромолотов напомнил, что в 2017 году российские спецслужбы разрабатывали группу в Санкт-Петербурге, которая также готовила теракт перед акцией "Бессмертный полк". "Когда мы начали изучать финансирование, поняли, что оно идет из Турции, а затем вышли на резервную группу в Сибири", - сообщил он.