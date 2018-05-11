Ратифицировано Соглашение с Турцией о взаимной защите инвестиций

Депутаты проголосовали сегодня за ратификацию Соглашения между правительствами Молдовы и Турции о взаимном продвижении и защите инвестиций. Документ был подписан 16 декабря 2016 года в Стамбуле.

Цель документа - взаимное продвижение и защита инвестиций, а также установление правовых принципов, направленных на укрепление дружественных отношений между двумя странами. Вместе с тем, после подписания Соглашения о свободной торговле между двумя странами 11 сентября 2014 г., стороны договорились перезаключить Соглашение о взаимном продвижении и защите инвестиций, подписанного в 1994 г., с указанием, что оно должно соответствовать современным требованиям.

Таким образом, после вступления в силу Соглашения, оно заменит Соглашение между Молдовой и Турцией о взаимном продвижении и защите инвестиций, которое было подписано в Анкаре 14 февраля 1994 года, передает Молдпрес.

Документ содержит 14 статей, и дополнен положениями, которые устанавливают условия взаимного продвижения и защиты инвестиций, порядок, в котором будут урегулированы споры, и сроки вступления в силу, изменения и расторжения международного правового инструмента и др.

Соглашение вступит в силу с даты получения последнего уведомления о выполнении всех необходимых внутренних процедур, и будет действителен в течение 10 лет.