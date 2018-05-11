За границей была открыта 41 дипломатическая миссия нашей страны

Министр иностранных дел Тудор Ульяновски открыл сегодня посольство Республики Молдова в Объединенных Арабских Эмиратах. Это 41 дипломатическая миссия нашей страны за рубежом.

В церемонии, которая состоялась 10 мая вечером в Абу-Даби, приняли участие государственный министр ОАЭ Заки Анвар Нуссейбех, члены правительства Республики Молдова, представители аккредитованных в ОАЭ дипломатических миссий, бизнесмены и представители молдавской диаспоры, передает Молдпрес.

Обращаясь к присутствующим, министр Тудор Ульяновски подчеркнул, что открытием посольства в ОАЭ молдавское правительство еще раз подтверждает свои главные внешнеполитические цели – установление партнерских отношений с государствами из различных уголков земного шара, продвижение отечественных товаров и услуг на различных рынках, поддержка своих граждан в какой стране они бы не находились.

«Открытие дипломатической миссии является новой главой в развитии отношений между Республикой Молдова и ОАЭ. Это также свидетельствует о заинтересованности властей Молдовы в укреплении двусторонних отношений в самых различных областях, представляющих взаимный интерес, о стремлении к увеличению объемов двусторонней торговли и привлечению эмиратских инвестиций в национальную экономику», - отметил молдавский министр иностранных дел.

Министр ОАЭ Заки Анвар Нуссейбех приветствовал открытие Посольства Республики Молдова со штаб-квартирой в Абу-Даби и заверил, что власти ОАЭ готовы к развитию взаимовыгодного сотрудничества с Республикой Молдова.

Дипломатические отношения между Республикой Молдова и ОАЭ были установлены 21 декабря 1995 года. Сейчас между государствами подписано 7 двусторонних соглашений.