Дожди и тепло: синоптики рассказали о погоде на ближайшие дни

Государственная гидрометеослужба обещает жителям Молдовы на следующей неделе дожди с грозами, особенно в северных и центральных районах страны. Средняя температура воздуха составит до 25 градусов.

По прогнозу, конец нынешней недели будет относительно прохладным. В субботу и воскресенье по всей территории страны максимальная температура составит от 18-20 градусов днем и 6-11 градусов ночью.

В воскресенье начнутся дожди, затем последует дождливая, но теплая неделя. Днем термометры будут показывать от 23-25 градусов и 9-14 градусов тепла ночью, передает Молдпрес.

До 14 мая в центральных и южных районах страны объявлен чрезвычайный уровень пожароопасности (V класс) естественного характера, а также есть угроза возгорания лесных полос и сельскохозяйственных культур.