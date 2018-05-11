Отравление в Черкассах: в больнице находятся 55 учеников

В Черкасской областной детской больнице находятся 55 учеников после отравления неизвестным веществом 8 мая. Об этом сообщил помощник начальника областного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины Константин Проценко на своей странице в Facebook в пятницу, 11 мая.

По его словам, в отделении интенсивной терапии нет ни одного потерпевшего, состояние всех детей оценивается как удовлетворительное.

Общие симптомы заболевания, с которым в лечебное учреждение поступили дети и взрослые были тошнота, головокружение, головная боль. Кроме детей, с аналогичными симптомами в Черкасскую областную больницу госпитализированы четверо взрослых: трое учителей и один технический работник.

По результатам исследований атмосферного воздуха на содержание фенола, формальдегида, сероводорода, оксида углерода, диоксида азота, аммиака превышений предельно допустимых максимально разовых концентраций не обнаружено.

В учебных классах и производственных помещениях школы проведены измерения мощности гамма-излучения и бета-загрязнения поверхностей, превышение нормативных уровней не выявлено. Лабораторные исследования по другим показателям продолжаются.

Анализы, которые были отобраны с места происшествия переданы в Киевский институт экологии и токсикологии, лаборатории токсикологии Национальной детской специализированной больницы Охматдет, а также в немецкую лабораторию Др. Редгера в Киеве, сообщает korrespondent.net.

Ранее в ГСЧС предполагали, что причиной массового отравления детей в школе №8 города Черкассы могли стать испарения из канализационного коллектора.