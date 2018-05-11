Премьер-министр в интервью The Guardian исключил объединение Молдовы и Румынии

Премьер-министр Павел Филип видит Молдову в будущем суверенным и независимым от Румынии государством. Об этом глава молдавского кабмина заявил в интервью престижному британскому изданию The Guardian.

«В последнее время было много сказано о воссоединении, идентичности, языке, но я хочу увидеть конкретные шаги по развитию страны. Все вопросы, связанные с чувствами [об объединении], стоит отложить до лучших времен», - сказал Павел Филип.

При этом премьер подчеркнул, что сегодня отношения Молдовы и Румынии находятся "на историческом максимуме", при этом отметив, что в стране действуют зарубежные игроки, которые пытаются повлиять на обстановку.

«У нас есть страны, которые подогревают эти [националистические] настроения, поощряя разделение граждан», - сказал Павел Филип.

В публикации британского издания отмечается, что Молдова разделена на сторонников Европейского союза и сочувствующих России и евразийскому вектору.

Интервью состоялось в рамках недавнего визита премьер-министра в Брюссель, читать далее https://point.md/ru/novosti/politika/filip-v-interviu-the-guardian-iskliuchil-obedinenie-moldovy-i-rumynii