Премьер-министр Павел Филип видит Молдову в будущем суверенным и независимым от Румынии государством. Об этом глава молдавского кабмина заявил в интервью престижному британскому изданию The Guardian.
«В последнее время было много сказано о воссоединении, идентичности, языке, но я хочу увидеть конкретные шаги по развитию страны. Все вопросы, связанные с чувствами [об объединении], стоит отложить до лучших времен», - сказал Павел Филип.
При этом премьер подчеркнул, что сегодня отношения Молдовы и Румынии находятся "на историческом максимуме", при этом отметив, что в стране действуют зарубежные игроки, которые пытаются повлиять на обстановку.
«У нас есть страны, которые подогревают эти [националистические] настроения, поощряя разделение граждан», - сказал Павел Филип.
В публикации британского издания отмечается, что Молдова разделена на сторонников Европейского союза и сочувствующих России и евразийскому вектору.
Интервью состоялось в рамках недавнего визита премьер-министра в Брюссель, читать далее https://point.md/ru/novosti/politika/filip-v-interviu-the-guardian-iskliuchil-obedinenie-moldovy-i-rumynii
Комментарии
- Кандидата от партии Шора Регину Апостолову сняли с предвыборной гонки
- За границей была открыта 41 дипломатическая миссия нашей страны
- Премьер-министр Филип отчитался в парламенте: Реформы, инициированные правительством, приносят плоды
- Правительство утвердило кандидатуру Кристины Балан на должность посла Молдовы в США
- Сегодня Павел Филип представит отчет о деятельности правительства за три года
- Социалисты требуют ликвидации агитационных плакатов Валериу Мунтяну
- Партия Шора опровергла обвинения в адрес Регины Апостоловой
- Соцопрос доказал, что битва за мэрию состоится между Сильвией Раду и Ионом Чебаном
- Большой потенциал партнерства: в Абу-Даби министры обсудили возможности отмены визового режима между Молдовой и ОАЭ
- На средства предназначенные для предвыборной компании Сильвии Раду открылась детская площадка
- Китаец заплатил девушке два миллиона юаней за разрыв отношений, но она отказалась, так как хотела больше
- Премьер-министр в интервью The Guardian исключил объединение Молдовы и Румынии
- Появилась фотография интерьера нового лимузина Путина
- Четырехлетний мальчик поиграл с розеткой и спалил квартиру
- Кандидата от партии Шора Регину Апостолову сняли с предвыборной гонки
- На дне Марианской впадины нашли пластиковый пакет
- Молоко, кетчуп и другие запрещенные продукты в разных странах мира
- Для водителей авомобилей будут введены новые ограничения
- Киты без хвостов: страшные последствия загрязнения океана. ВИДЕО
- Автобусы из Бухареста уже неделю курсируют по городу
- Сильвия Раду рассказала, почему ее часто сравнивают с Путиным
- Цэрану: У Иона Чебана и Сильвии Раду наибольшие шансы попасть во второй тур выборов на пост мэра Кишинева
- Полуголая женщина шокировала покупателей в продуктовом магазине. ВИДЕО
- Замужняя учительница несколько лет спала со старшеклассником
- Спецоперация в Германии: задержаны главари банды, нелегально ввозившей граждан Молдовы в страну
-
ОВЕН
ОВЕН (21 марта - 20 апреля)
Этот день хорош для зачатия ребенка и интимной близости, но он плох для осуществления крупных покупок. Лень и невнимательность могут свести на нет все ваши достижения. Предайтесь фантазиям, и Вы не пожалеете. Хочешь не хочешь, а придется раскошелиться, ведь всего не запланируешь.
-
ТЕЛЕЦ
ТЕЛЕЦ (21 апреля - 21 мая)
День в целом благоприятен. Не исключено, что кое-кто может неправильно расценить Вашу деловую активность и посчитать Вас излишне самоуверенным. Смело идите на контакт с представителями иностранной организации. Будьте осторожнее с бытовой химией.
-
БЛИЗНЕЦЫ
БЛИЗНЕЦЫ (22 мая - 21 июня)
День будет отмечен высокой активностью. Не давайте необдуманных обещаний, не потворствуйте своим желаниям. Уделите особое внимание разминке или откажитесь от занятий и просто прогуляйтесь по свежему воздуху. Фортуна благоволит конструкторам и архитекторам.
-
РАК
РАК (22 июня - 23 июля)
Вы почувствуете сегодня эмоциональный подъем, однако ни в коем случае не теряйте благоразумия. Велика вероятность трений в рабочем коллективе. Чтобы не проспать на работу, желательно завести надежный механический будильник, так как электронный Вы наверняка не услышите. В голову придут плодотворные идеи.
-
ЛЕВ
ЛЕВ (24 июля - 23 августа)
День особенно благоприятен для людей, занятых творчеством. Вы ведете правильную финансовую политику, но постоянно возникают искушения, и надо разумно распорядиться своими средствами. Чтобы избежать неприятностей, возможно, вам необходимо изменить манеру поведения и отношения к некоторым знакомым. В первой половине дня возможны нарушения планов.
-
ДЕВА
ДЕВА (24 августа - 23 сентября)
Сегодня Вы организованны, собранны, способны выполнить большую работу. Ваше чувство может помешать Вашей карьере. Текущие дела будут не очень сложными, но зато прибыльными. Увлеченный и долгий труд - вот символ сегодняшнего дня.
-
ВЕСЫ
ВЕСЫ (24 сентября - 23 октября)
Очень вероятно, что день начнется с конфликта. Следует обратите внимание на решение профессиональных задач. Ваша расторопность позволит взяться за несколько дел сразу и каждое довести до конца. Вероятно возобновление старых сердечных привязанностей.
-
СКОРПИОН
СКОРПИОН (24 октября - 22 ноября)
День предвещает успех в любви, удачные свидания, культпоходы, вечеринки. На вечер можно запланировать поход к парикмахеру. Соблюдайте во всем меру, особенно это касается острого и соленого. Хорошо пойдут дела на бирже.
-
СТРЕЛЕЦ
СТРЕЛЕЦ (23 ноября - 21 декабря)
День подобьет Вас на споры со старшими. Не обольщайтесь заманчивыми предложениями. Возможны проблемы со здоровьем, в первую очередь это относится к тем, кто страдает сердечно-сосудистыми заболеваниями. Хорошо пойдут дела у банковских служащих.
-
КОЗЕРОГ
КОЗЕРОГ (22 декабря - 20 января)
Благодаря Вашему опыту сегодня удастся правильно распорядиться имеющими средствами. Возникнет множество неотложных дел - вряд ли их осуществление пойдет Вам на пользу. Возможны перебои в подаче электроэнергии. Вечер многие посветят любви и развлечениям.
-
ВОДОЛЕЙ
ВОДОЛЕЙ (21 января - 19 февраля)
Сегодня проявите мудрость и выдержку. Если Вы хорошо потрудились, то сегодня соберете славный урожай. Необходимо ограничить соленую, жирную и острую пищу. Вероятно романтическое знакомство с человеком издалека.
-
РЫБЫ
РЫБЫ (20 февраля - 20 марта)
День хорош для деловых начинаний. Исключительно плодотворный рабочий день. Отношения с любимым человеком могут оказаться под угрозой - кто-то из Вас двоих примет окончательное решение о расставании. Ваше настроение улучшится.
|Banca Nationala a Moldovei