Китаец заплатил девушке два миллиона юаней за разрыв отношений, но она отказалась, так как хотела больше

В китайском городе Ханчжоу, провинция Чжэцзян, полиция вернула владельцу забытый в баре чемодан с деньгами, который он принес бывшей девушке, чтобы оплатить расставание с ней. Об этом сообщает издание Global Times.

Молодой человек из состоятельной семьи, работающий в сфере IT, пришел в бар, чтобы договориться с бывшей девушкой о плате за разрыв отношений. Он заявил, что у него с собой только два миллиона юаней (примерно 316 тысяч долларов), оставил чемодан с деньгами и ушел. Сумма не удовлетворила девушку, которая рассчитывала получить на несколько миллионов юаней больше. Она не прикоснулась к чемодану и тоже ушла. «Потом я позвонила ему и сказала, что не взяла деньги, пусть сам их забирает», — рассказывает она. На следующее утро сотрудники бара обнаружили оставленный чемодан с купюрами и вызвали полицию. Правоохранительным органам удалось установить, кому он мог принадлежать. Возвращая деньги, сотрудник полиции посоветовал молодому человеку в будущем быть осмотрительнее с такими крупными суммами. «Два миллиона разве крупная?» — поинтересовался в ответ тот. В Китае существует обычай, позволяющий девушке претендовать на плату за расставание («фэньшоу фэй») или эмоциональную компенсацию («ганьцин пэйчан») в случае разрыва отношений с молодым человеком, которому она, по ее мнению, отдала лучшие годы. Встречается и обратная ситуация, когда деньги требует мужчина. Иногда такие споры доходят до суда, пишет lenta.ru В марте сообщалось, что родственники жителя китайской провинций Шаньси были поражены, что родители его украинской невесты не потребовали за нее выкуп. В Китае родственники невесты, как правило, требуют за согласие на брак 200 тысяч юаней и квартиру.

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