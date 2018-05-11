Боевики террористической группировки "Исламское государство" обстреляли квартал Тадамон на юге Дамаска, ракета разорвалась в жилом доме. Есть жертвы, сообщает сирийский государственный канал.
Точных данных о количестве погибших пока не сообщается. По предварительным данным, среди жителей обстрелянного дома есть погибшие и раненные.
Ранее сообщалось, что террористы обстреляли еще один квартал на юге столицы — Аз-Захра, где, по данным полиции, ранения получили четыре человека, пишет РИА Новости
На юге Дамаска продолжается военная операция по уничтожению боевиков ИГ.
Ожесточенные бои идут в плотной городской застройке в лагере палестинских беженцев "Ярмук" и в соседнем поселении Эль-Хаджр-аль-Асвад. Наступление правительственных сил идет при поддержке авиации и артиллерии.
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ОВЕН
ОВЕН (21 марта - 20 апреля)
Этот день хорош для зачатия ребенка и интимной близости, но он плох для осуществления крупных покупок. Лень и невнимательность могут свести на нет все ваши достижения. Предайтесь фантазиям, и Вы не пожалеете. Хочешь не хочешь, а придется раскошелиться, ведь всего не запланируешь.
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ТЕЛЕЦ
ТЕЛЕЦ (21 апреля - 21 мая)
День в целом благоприятен. Не исключено, что кое-кто может неправильно расценить Вашу деловую активность и посчитать Вас излишне самоуверенным. Смело идите на контакт с представителями иностранной организации. Будьте осторожнее с бытовой химией.
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БЛИЗНЕЦЫ
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День будет отмечен высокой активностью. Не давайте необдуманных обещаний, не потворствуйте своим желаниям. Уделите особое внимание разминке или откажитесь от занятий и просто прогуляйтесь по свежему воздуху. Фортуна благоволит конструкторам и архитекторам.
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РАК
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Вы почувствуете сегодня эмоциональный подъем, однако ни в коем случае не теряйте благоразумия. Велика вероятность трений в рабочем коллективе. Чтобы не проспать на работу, желательно завести надежный механический будильник, так как электронный Вы наверняка не услышите. В голову придут плодотворные идеи.
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ЛЕВ
ЛЕВ (24 июля - 23 августа)
День особенно благоприятен для людей, занятых творчеством. Вы ведете правильную финансовую политику, но постоянно возникают искушения, и надо разумно распорядиться своими средствами. Чтобы избежать неприятностей, возможно, вам необходимо изменить манеру поведения и отношения к некоторым знакомым. В первой половине дня возможны нарушения планов.
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ДЕВА
ДЕВА (24 августа - 23 сентября)
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ВЕСЫ
ВЕСЫ (24 сентября - 23 октября)
Очень вероятно, что день начнется с конфликта. Следует обратите внимание на решение профессиональных задач. Ваша расторопность позволит взяться за несколько дел сразу и каждое довести до конца. Вероятно возобновление старых сердечных привязанностей.
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СКОРПИОН
СКОРПИОН (24 октября - 22 ноября)
День предвещает успех в любви, удачные свидания, культпоходы, вечеринки. На вечер можно запланировать поход к парикмахеру. Соблюдайте во всем меру, особенно это касается острого и соленого. Хорошо пойдут дела на бирже.
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СТРЕЛЕЦ
СТРЕЛЕЦ (23 ноября - 21 декабря)
День подобьет Вас на споры со старшими. Не обольщайтесь заманчивыми предложениями. Возможны проблемы со здоровьем, в первую очередь это относится к тем, кто страдает сердечно-сосудистыми заболеваниями. Хорошо пойдут дела у банковских служащих.
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КОЗЕРОГ
КОЗЕРОГ (22 декабря - 20 января)
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ВОДОЛЕЙ
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Сегодня проявите мудрость и выдержку. Если Вы хорошо потрудились, то сегодня соберете славный урожай. Необходимо ограничить соленую, жирную и острую пищу. Вероятно романтическое знакомство с человеком издалека.
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РЫБЫ
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День хорош для деловых начинаний. Исключительно плодотворный рабочий день. Отношения с любимым человеком могут оказаться под угрозой - кто-то из Вас двоих примет окончательное решение о расставании. Ваше настроение улучшится.
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