Дагестанские полицейские устроили дуэль и ранили прохожего

Дагестанские следователи изучают обстоятельства поединка между двумя полицейскими в городе Избербаш, в результате которого оба стража порядка получили ранения, а также пострадал прохожий.

"В неслужебное время в ходе возникшего конфликта они (полицейские) произвели друг в друга выстрелы из табельного оружия, в результате чего оба получили ранения различной степени тяжести", - сообщает Telegram-канал Следственного комитета.

По информации СКР, местный житель пытался пресечь поединок между полицейскими, но в итоге сам попал под горячую руку, тоже получив огнестрельное ранение, пишет ВВС.

Представитель пресс-службы регионального МВД пояснил агентству ТАСС, что оба сотрудника работают в ОВД города Избербаш и в момент конфликта находились не на службе.

Ранее Telegram-канал Mash сообщал, что между двумя стражами порядка произошла дуэль в традиционном стиле: они разошлись на расстояние 40 шагов и начали стрелять.

"Лейтенант Магомедов поссорился с капитаном Магомедовым из-за обидной клички. Конфликт решили уладить как настоящие офицеры - с помощью дуэли на пистолетах Макарова", - пишет Mash.

Источник телеканала "360" в правоохранительных органах сообщил, что стражи порядка были пьяны.

Дуэль долгое время была важной частью культуры народов Северного Кавказа. У каждого из кавказских народов были свои этические правила вызова на дуэль, однако были и общие для всех установки: например, поединок могла остановить женщина, бросив между дуэлянтами платок.