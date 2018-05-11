Дагестанские следователи изучают обстоятельства поединка между двумя полицейскими в городе Избербаш, в результате которого оба стража порядка получили ранения, а также пострадал прохожий.
"В неслужебное время в ходе возникшего конфликта они (полицейские) произвели друг в друга выстрелы из табельного оружия, в результате чего оба получили ранения различной степени тяжести", - сообщает Telegram-канал Следственного комитета.
По информации СКР, местный житель пытался пресечь поединок между полицейскими, но в итоге сам попал под горячую руку, тоже получив огнестрельное ранение, пишет ВВС.
Представитель пресс-службы регионального МВД пояснил агентству ТАСС, что оба сотрудника работают в ОВД города Избербаш и в момент конфликта находились не на службе.
Ранее Telegram-канал Mash сообщал, что между двумя стражами порядка произошла дуэль в традиционном стиле: они разошлись на расстояние 40 шагов и начали стрелять.
"Лейтенант Магомедов поссорился с капитаном Магомедовым из-за обидной клички. Конфликт решили уладить как настоящие офицеры - с помощью дуэли на пистолетах Макарова", - пишет Mash.
Источник телеканала "360" в правоохранительных органах сообщил, что стражи порядка были пьяны.
Дуэль долгое время была важной частью культуры народов Северного Кавказа. У каждого из кавказских народов были свои этические правила вызова на дуэль, однако были и общие для всех установки: например, поединок могла остановить женщина, бросив между дуэлянтами платок.
Комментарии
- Четырехлетний мальчик поиграл с розеткой и спалил квартиру
- Не смог выплатить по кредиту: мужчина выстрелил себе в голову прямо в здании кредитной компании
- Мошенническая схема нанесла бюджету ущерб на 15 млн леев
- Столичные полицейские ищут вора
- В Конго зафиксировали новые случаи заболевания лихорадкой Эбола
- Две группировки наркоторговцев раскрыли в Сороках
- Германия раскритиковала санкции против Ирана
- Британские эксперты: на ЧМ-2018 фанатам бояться нечего
- США ввели новые санкции против Ирана
- В Унгенах городская маршрутка столкнулась с грузовиком
- Предсказана скорая вулканическая катастрофа в США
- Зафиксирована самая большая волна в Южном полушарии
- СМИ: В США проблемы с туалетами для парков из-за санкций против России
- Nike судится с Puma из-за кроссовок
- Дагестанские полицейские устроили дуэль и ранили прохожего
- Молдова прошла в финал конкурса Евровидение-2018
- Соцопрос доказал, что битва за мэрию состоится между Сильвией Раду и Ионом Чебаном
- Мошенническая схема нанесла бюджету ущерб на 15 млн леев
- Российские спецслужбы предотвратили теракт на акции "Бессмертный полк" в Москве
- Полицейские, конфисковавшие тираж газеты ”Cuvântul”, отстранены от должности
- Сильвия Раду рассказала, почему ее часто сравнивают с Путиным
- Цэрану: У Иона Чебана и Сильвии Раду наибольшие шансы попасть во второй тур выборов на пост мэра Кишинева
- Полуголая женщина шокировала покупателей в продуктовом магазине. ВИДЕО
- Замужняя учительница несколько лет спала со старшеклассником
- Спецоперация в Германии: задержаны главари банды, нелегально ввозившей граждан Молдовы в страну
-
ОВЕН
ОВЕН (21 марта - 20 апреля)
Этот день хорош для зачатия ребенка и интимной близости, но он плох для осуществления крупных покупок. Лень и невнимательность могут свести на нет все ваши достижения. Предайтесь фантазиям, и Вы не пожалеете. Хочешь не хочешь, а придется раскошелиться, ведь всего не запланируешь.
-
ТЕЛЕЦ
ТЕЛЕЦ (21 апреля - 21 мая)
День в целом благоприятен. Не исключено, что кое-кто может неправильно расценить Вашу деловую активность и посчитать Вас излишне самоуверенным. Смело идите на контакт с представителями иностранной организации. Будьте осторожнее с бытовой химией.
-
БЛИЗНЕЦЫ
БЛИЗНЕЦЫ (22 мая - 21 июня)
День будет отмечен высокой активностью. Не давайте необдуманных обещаний, не потворствуйте своим желаниям. Уделите особое внимание разминке или откажитесь от занятий и просто прогуляйтесь по свежему воздуху. Фортуна благоволит конструкторам и архитекторам.
-
РАК
РАК (22 июня - 23 июля)
Вы почувствуете сегодня эмоциональный подъем, однако ни в коем случае не теряйте благоразумия. Велика вероятность трений в рабочем коллективе. Чтобы не проспать на работу, желательно завести надежный механический будильник, так как электронный Вы наверняка не услышите. В голову придут плодотворные идеи.
-
ЛЕВ
ЛЕВ (24 июля - 23 августа)
День особенно благоприятен для людей, занятых творчеством. Вы ведете правильную финансовую политику, но постоянно возникают искушения, и надо разумно распорядиться своими средствами. Чтобы избежать неприятностей, возможно, вам необходимо изменить манеру поведения и отношения к некоторым знакомым. В первой половине дня возможны нарушения планов.
-
ДЕВА
ДЕВА (24 августа - 23 сентября)
Сегодня Вы организованны, собранны, способны выполнить большую работу. Ваше чувство может помешать Вашей карьере. Текущие дела будут не очень сложными, но зато прибыльными. Увлеченный и долгий труд - вот символ сегодняшнего дня.
-
ВЕСЫ
ВЕСЫ (24 сентября - 23 октября)
Очень вероятно, что день начнется с конфликта. Следует обратите внимание на решение профессиональных задач. Ваша расторопность позволит взяться за несколько дел сразу и каждое довести до конца. Вероятно возобновление старых сердечных привязанностей.
-
СКОРПИОН
СКОРПИОН (24 октября - 22 ноября)
День предвещает успех в любви, удачные свидания, культпоходы, вечеринки. На вечер можно запланировать поход к парикмахеру. Соблюдайте во всем меру, особенно это касается острого и соленого. Хорошо пойдут дела на бирже.
-
СТРЕЛЕЦ
СТРЕЛЕЦ (23 ноября - 21 декабря)
День подобьет Вас на споры со старшими. Не обольщайтесь заманчивыми предложениями. Возможны проблемы со здоровьем, в первую очередь это относится к тем, кто страдает сердечно-сосудистыми заболеваниями. Хорошо пойдут дела у банковских служащих.
-
КОЗЕРОГ
КОЗЕРОГ (22 декабря - 20 января)
Благодаря Вашему опыту сегодня удастся правильно распорядиться имеющими средствами. Возникнет множество неотложных дел - вряд ли их осуществление пойдет Вам на пользу. Возможны перебои в подаче электроэнергии. Вечер многие посветят любви и развлечениям.
-
ВОДОЛЕЙ
ВОДОЛЕЙ (21 января - 19 февраля)
Сегодня проявите мудрость и выдержку. Если Вы хорошо потрудились, то сегодня соберете славный урожай. Необходимо ограничить соленую, жирную и острую пищу. Вероятно романтическое знакомство с человеком издалека.
-
РЫБЫ
РЫБЫ (20 февраля - 20 марта)
День хорош для деловых начинаний. Исключительно плодотворный рабочий день. Отношения с любимым человеком могут оказаться под угрозой - кто-то из Вас двоих примет окончательное решение о расставании. Ваше настроение улучшится.
|Banca Nationala a Moldovei