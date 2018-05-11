Nike судится с Puma из-за кроссовок

Американская компания Nike подала в суд на немецкую компанию Puma, обвинив в нарушении патентных прав, сообщает Forbes.

В Nike считают, что Puma незаконно использовала ее запатентованные технологии по созданию обуви, тем самым нарушив принципы свободной инновации. В частности речь идет о схожести технологий пошива ткани - Nike Flyknit и Puma IGNITE Proknit - и производства подошвы - Nike Air Sole и Puma Jamming.

Американская компания указывает на то, что в новой модели от PUMA EVOknit присутствует ее технология Flyknit. В целом Nike утверждает, что Puma нарушает четыре ее патента из 300 зарегистрированных, отмечает издание.

В свою очередь Puma отрицает свою причастность к краже технологий, пишет korrespondent.net