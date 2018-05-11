Автоматическая метеорологическая станция зарегистрировала волну высотой 23,8 метра около острова Кэмпбелл. Эта самая большая волна в открытом океане, зафиксированная с помощью дрейфующего буя в Южном полушарии. Об этом сообщается в пресс-релизе на Phys.org.
Явление возникло во время сильного шторма в 700 километрах к югу от Новой Зеландии. Был побит предыдущий рекорд, установленный в 2012 году, когда в Южном полушарии появилась волна высотой 22,03 метра. По словам ученых, буря могла породить даже более высокие волны, однако буй их не зарегистрировал. Метеорологическая станция включается на 20 минут каждые три часа для экономии заряда своих батарей, пишет lenta.ru
В 2013 году Всемирная метеорологическая организация зарегистрировала на севере Атлантики волну высотой 19 метров. Самую крупную волну в истории породил оползень из-за землетрясения в заливе Литуйя (Аляска) в 1958 году. Тогда уровень воды из-за опускания большого объема породы в узкую бухту поднялся на более чем 500-метровую высоту.
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