В Одессе следователь за взятку согласился "замять" ДТП с двумя погибшими

Сотрудники военной прокуратуры, СБУ и полиции задержали следователя следственного отдела по расследованию преступлений в сфере транспорта ГУНП в Одесской области.

Об этом сообщает пресс-служба военной прокуратуры Одесского гарнизона Южного региона Украины в субботу, 12 мая.

По данным ведомства, установлено, что следователь требовал от двух граждан 5 тысяч долларов США за непривлечение к уголовной ответственности одного из них и закрытие уголовного производства по факту ДТП с двумя погибшими.

Следователя задержали непосредственно во время получения части от оговоренной суммы – тысячи долларов.

В настоящее время устанавливается причастность других лиц к совершению указанного преступления, передает korrespondent.net.