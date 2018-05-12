ВОЗ: вирус Эбола может распространиться за пределы Конго

Вспышка вируса Эбола, зафиксированная в Демократической Республике Конго, может распространиться за пределы страны. Об этом заявил представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Питер Салама 11 мая в Женеве.

Он заявил, что существует потенциальная угроза распространения заболевания за пределами Конго, даже несмотря на то, что риск этого достаточно невысок, передает korrespondent.net.

"Мы очень обеспокоены и готовимся к любым сценариям, в том числе и худшему", – сказал Питер Салама.

Ранее сообщалось, что в Демократической Республике Конго произошла новая вспышка лихорадки Эбола. На северо-западе страны уже умерли 17 человек. Утверждается, что туда направили новую экспериментальную вакцину для борьбы с заболеванием.

Два года тому назад во Всемирной организации здравоохранения заявили, что лихорадка Эбола больше не угрожает человечеству. Новая вакцина от этой болезни показала эффективность на 100%.