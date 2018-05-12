NASA в 2020 году отправит на Марс небольшой вертолет, который будет базироваться на марсоходе следующего поколения. В случае успеха, это будет первый случай использования летательного аппарата на иной планете, сообщает Голос Америки в субботу, 12 мая.
"Дистанционно управляемый вертолет Mars Helicopter, спроектированный для полетов в разреженной атмосфере Красной планеты, весит 1,8 кг и размером с небольшой мяч. Он снабжен солнечными батареями и системой подогрева", – говорится в сообщении.
Двойной винт Mars Helicopter способен вращаться со скоростью в 10 раз превышающую скорость земных вертолетов. На испытаниях он успешно поднялся на высоту, превышающую 12 км – это означает, что на Марсе Mars Helicopter сможет летать на высоте более 30 км, передает korrespondent.net.
Вертолет предполагается использовать для достижения точек на поверхности Марса, куда не сможет добраться марсоход.
Планируется, что NASA направит очередную экспедицию на Марс в июле 2020 года – Красной планеты корабль достигнет в феврале 2021-го. Цель экспедиции – провести геологические исследования и оценить пригодность Марса для жизни.
Ранее сообщалось, что ученые США и Японии разрабатывают маленьких летающих роботов-разведчиков, предназначенных для исследования Марса. Роботов назвали "марсианские пчелы".
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