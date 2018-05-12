Боевики Талибана убили более 40 полицейских и военных в Афганистане

Минимум 43 афганских военнослужащих и полицейских были убиты, более 10 получили ранения в результате нападения боевиков движения Талибан на контрольно-пропускные пункты. Об этом сообщает Afghanistan Times в субботу, 12 мая.

Так, боевики атаковали на два КПП в провинции Фарах на западе страны. Сначала был атакован КПП Дорахи, где были убиты 23 полицейских.

Затем был атакован КПП Радж. Там жертвами стали не менее девяти полицейских, еще три получили ранения. Еще около десятка военных здесь погибли во время перестрелки.

Провинция Фарах является одним из центров культивирования опийного мака в Афганистане, передает korrespondent.net.