Дорин Скобиоалэ о Jurnal TV, на котором он был генеральным продюсером: они дискредитировали журнализм в Молдове

Журнализм в Молдове окончательно обесценился, и особую роль в процессе потери доверия к СМИ сыграл телеканал Jurnal TV. Это утверждает Дорин Скобиоалэ, бывший генеральный продюсер холдинга, подконтрольного олигархам Виктору и Виорелу Цопа, которые осуждены в Молдове и сбежали во Франкфурт.

"Большинство телеканалов превратились в пресс-службы политических партий. Происходящее в Молдове переходит все границы", - заявил Дорин Скобиоалэ в одной из передач на TVC21. Бывший генеральный продюсер холдинга Jurnal признает, что в том числе телеканала, на котором он работал, дискредитировал журналистику в Молдове. "В прошлом журналистика имела существенное влияние, сегодня она не представляет никакой ценности. Лично я считаю, что Jurnal TV и Publika TV дискредитировали журналистику в Молдове", - добавил Дорин Скобиоалэ.

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