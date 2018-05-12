Добрые дела для столицы: тысячи цветов высадили в центральном парке города

12 тысяч цветов посадили сегодня в центральном парке столицы. Расходы взял на себя предприниматель, который откликнулся на призыв независимого кандидата в мэры Кишинева Сильвии Раду делать добрые дела для столицы.

Предприниматель получил в зеленхозе разрешение на посадку цветов. Волонтеры помогали украшать газон. Вместе с ними высаживала цветы и Сильвия Раду с дочерью Николеттой.





"Ко мне подошел бизнесмен, который купил эти цветы. Вместе с волонтерами мы их высаживаем в сквере. Они разных видов - бегонии, петуньи и многие другие", - рассказала Сильвия Раду.





Сильвия Раду призвала всех людей доброй воли, которые хотят поддержать финансово ее предвыборную кампанию, вкладывать деньги в различные акции для столицы.



