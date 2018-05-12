Майский снег: на север Амурской области России вернулась зима. ФОТО

Зима вернулась в мае на север Амурской области, в городе Тында из-за циклона выпал снег, жители населенного пункта выкладывают заснеженные пейзажи в соцсетях.

По информации синоптиков, такая погода в мае здесь не редкость, заморозки в Тындинском районе могут продолжаться до середины июня, передает РИА Новости.

Пользователи соцсетей комментируют зимние фото и видео: "12 мая встретило нас очень приветливо и тепло", "В снежки можно поиграть".