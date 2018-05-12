СКОРПИОН (24 октября - 22 ноября)

Сегодня вам лучше отдохнуть: в делах успеха не ждите. Сегодня может случиться так, что Вы будете зависеть от своих партнеров, поэтому, претворяя свои планы в жизнь, не забывайте о тех, кто помогал Вам. Советуем уделить больше времени домашним делам и не выяснять отношения с членами семьи. Хорошо пойдут дела на бирже.

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