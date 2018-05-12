Кампания в поддержку кандидата в мэры Сильвии Раду под слоганом "Сделай что-то полезное для Кишинева" продолжается

В столичном центральном парке Штефана чел маре появился цветочный "коврик". Это стало возможно благодаря предпринимателю, решившему таким образом поддержать кандидатуру Сильвии Раду, а также волонтерам, которые участвовали в посадке цветов.

“Ещё один добропорядочный человек отреагировал на мой призыв сделать что-то хорошее для города в поддержку моей предвыборной кампании, вместо развешивания агитационных щитов на каждом шагу. В результате, сегодня, вместе с чудесными волонтерами, мы высаживаем цветочный “коврик”» в парке Штефана чел Маре. Мы все хотим жить в чистом и зеленом городе. А потому нужно действовать! Шаг за шагов вместе мы можем превратить наш город - в город мечты. Мы любим Кишинев”, - написала Сильвии Раду в Фейсбук. Напомним ранее независимый кандидат в мэры столицы призвала всех, кто хочет стать спонсором ее кампании, направить финансовые средства на проекты по благоустройству Кишинева. В своем призыве Раду подчеркнула, что тратить огромные средства на рекламные щиты и агитацию по телевизору - нецелесообразно. У города слишком много нерешенных проблем. Превыборная кампания должна завершиться реализацией реальных проектов, пусть и небольших, но нужных жителям города. Так на прошлой неделе на территории лицея Тоадер Бубуйог в Бубуечь один из предпринимателей обустроил детскую игровую площадку, которой местным жителям давно не хватало. Независимый кандидат Раду призывает всех неравнодушных к проблемам столицы последовать этому примеру, а своим конкурентам на пост мэра советует начать работать не на продвижение личного или партийного имиджа, а на благо людей.

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