Неизвестный напал с ножом на людей в центре Парижа. По данным полиции, в результате нападения как минимум один человек был убит, еще несколько получили ранения. Сам нападавший застрелен полицией.
Местные СМИ утверждают, что ранения получили не менее восьми человек - причем в четырех случаях эти ранения оцениваются как тяжелые. В свою очередь полиция подтверждает гибель одного человека и ранение четверых, из которых двое, по ее данным, пострадали серьезно.
Нападение произошло рядом со зданием Парижской оперы. По свидетельствам очевидцев, полиция сначала пыталась задержать подозреваемого при помощи электрошокеров, однако ей это не удалось. После этого прозвучали два выстрела и нападавший упал.
Сразу после нападения на улице началась паника. Сейчас место происшествия оцеплено, улицы патрулируют вооруженные полицейские. В "Твиттере" парижской полиции говорится, что она полностью контролирует ситуацию, передает ВВС.
Мотивы нападавшего пока не установлены. Полиция пока не может сказать, можно ли расценивать случившееся как теракт.
Крупнейшее в послевоенной истории Парижа и всей Франции нападение на мирных жителей произошло в ноябре 2015 года. Тогда одновременно произошли взрывы возле стадиона "Стад де Франс", а также расстрел посетителей нескольких ресторанов и концертного зала "Батаклан".
Жертвами того нападения стали 130 человек, еще более 300 получили ранения. Происшествие было квалифицировано как теракт, после чего во Франции в четвертый раз за всю ее историю ввели режим чрезвычайного положения.
Комментарии
- США и ОАЭ сохранили соглашение об "открытом небе"
- Боевики Талибана убили более 40 полицейских и военных в Афганистане
- В Японии попал в аварию школьный автобус
- ВОЗ: вирус Эбола может распространиться за пределы Конго
- Суд в Египте оправдал 4-летнего мальчика, обвиненного в домогательствах
- Nike судится с Puma из-за кроссовок
- В Калифорнии в школе произошла стрельба
- В Дамаске в жилом доме разорвалась ракета террористов
- В Тихом Океане Береговая охрана США перехватила у контрабандистов 6 тонн кокаина
- Bank of America: в 2019 году нефть подорожает до 100 долларов
- У британской участницы Евровидения отобрали микрофон на сцене. ВИДЕО
- Неизвестный напал с ножом на людей в центре Парижа
- Зреет новая проевропейская коалиция? Знаковая встреча в молдавской политике!
- Кампания в поддержку кандидата в мэры Сильвии Раду под слоганом "Сделай что-то полезное для Кишинева" продолжается
- В Молдове разрешен вылов двух видов рыбы
- Назван главный фаворит Евровидения-2018
- Зреет новая проевропейская коалиция? Знаковая встреча в молдавской политике!
- В Молдове разрешен вылов двух видов рыбы
- Кампания в поддержку кандидата в мэры Сильвии Раду под слоганом "Сделай что-то полезное для Кишинева" продолжается
- ДТП на трассе Бельцы-Глодяны: один из автомобилей скрылся с места аварии
- Сильвия Раду рассказала, почему ее часто сравнивают с Путиным
- Цэрану: У Иона Чебана и Сильвии Раду наибольшие шансы попасть во второй тур выборов на пост мэра Кишинева
- Полуголая женщина шокировала покупателей в продуктовом магазине. ВИДЕО
- Замужняя учительница несколько лет спала со старшеклассником
- Спецоперация в Германии: задержаны главари банды, нелегально ввозившей граждан Молдовы в страну
-
ОВЕН
ОВЕН (21 марта - 20 апреля)
Сегодня следует позаботиться о безопасности - своей и близких, так как возрастает вероятность получить травму. Вы постепенно утратите чувство уверенности в себе. Ваша расторопность позволит взяться за несколько дел сразу и каждое довести до конца. Непредвиденные событие может привести к серьезным конфликтам дома.
-
ТЕЛЕЦ
ТЕЛЕЦ (21 апреля - 21 мая)
День чреват для Вас любовными переживаниями, разочарованиями, интригами. Вам возможно, предстоит немало поволноваться из-за того, что сын или дочь вернется домой слишком поздно. Соблюдайте во всем меру, особенно это касается острого и соленого. Вероятны бытовые хлопоты.
-
БЛИЗНЕЦЫ
БЛИЗНЕЦЫ (22 мая - 21 июня)
День принесет много тревог и волнений, связанных с близким человеком. Не исключено неожиданное предложение или встреча с давним партнером по бизнесу. Возможны проблемы со здоровьем, в первую очередь это относится к тем, кто страдает сердечно-сосудистыми заболеваниями. Хлопоты о прибавке к зарплате могут оказаться ненапрасными.
-
РАК
РАК (22 июня - 23 июля)
Сегодня необходимо набраться терпения и выдержки, чтобы избежать конфликтов с близкими и подчиненными. Возможно, пришла пора отплатить тем, кто безвозмездно помогал Вам раньше. Возможны перебои в подаче электроэнергии. Вы сможете сделать много намеченных дел.
-
ЛЕВ
ЛЕВ (24 июля - 23 августа)
День хорош для занятий искусством, но никак не бизнесом - Вы сегодня слишком рассеянны. Вы сможете интуитивно понять как согласовать Ваши личные честолюбивые замыслы с желаниями окружающих Вас людей. Необходимо ограничить соленую, жирную и острую пищу. Вероятно достижение большого успеха в разных деловых операциях.
-
ДЕВА
ДЕВА (24 августа - 23 сентября)
Сегодня день добавит Вам волевых качеств, что поможет решить многие задачи. В случаи ссоры, все Ваши попытки примирить конфликтующие стороны только подольют масло в огонь. Отношения с любимым человеком могут оказаться под угрозой - кто-то из Вас двоих примет окончательное решение о расставании. Удача будет сопутствовать Вам на каждом шагу.
-
ВЕСЫ
ВЕСЫ (24 сентября - 23 октября)
Этот день весьма благоприятен для странствий, особенно если учесть финансовое положение, от которого напрямую зависит любое путешествие. Любовное свидание лучше отложить - ни к чему хорошему оно не приведет. Вам будет сопутствовать успех в отношениях с противоположным полом. Будьте осторожнее с ядовитыми веществами, тщательно соблюдайте дозировку лекарств.
-
СКОРПИОН
СКОРПИОН (24 октября - 22 ноября)
Сегодня Вы получите удовольствие от любой физической нагрузки - так Вы сбросите накопившееся напряжение. Вы сможете рассчитывать на помощь своей "второй половины". Вам не удастся уйти от неприятного серьезного разговора. Выгодно покупать валюту.
-
СТРЕЛЕЦ
СТРЕЛЕЦ (23 ноября - 21 декабря)
День благоприятствует плодотворному взаимодействию с коллегами, родственниками и детьми. Не рекомендуется браться сегодня за серьезную и трудоемкую работу на службе и дома. Dваша придирчивость может спровоцировать конфликт между Вами и любимым человеком. Уделите больше внимания любимому человеку.
-
КОЗЕРОГ
КОЗЕРОГ (22 декабря - 20 января)
День предвещает трудности в отношениях с коллегами, а также с родителями, близкими родственниками. Сегодня попробуйте объективно оценить ситуацию, проявите такт и добросердечие. Не стоит идти в гости к друзьям вместе с любимым человеком - весьма вероятна ссора Вашей "второй половины" с дорогими Вашему сердцу людьми. Будьте осторожны с компьютером.
-
ВОДОЛЕЙ
ВОДОЛЕЙ (21 января - 19 февраля)
Этот день - отличное условие для активного отдыха с семьей, для занятий спортом. Возможны проблемы материального характера, если Вы позволяли себе расслабиться, то весьма вероятны финансовые затруднения. Несмотря ни на какие испытания и препятствия на Вашем пути к победе и успеху, постарайтесь сохранять спокойствие, новые знакомства нежелательны. Вечер лучше провести в кругу семьи.
-
РЫБЫ
РЫБЫ (20 февраля - 20 марта)
День отмечен важными переменами и получением неожиданных неприятных известий. Лень и невнимательность могут свести на нет все ваши достижения. Подходящий момент для визита к врачу за рецептом необходимого лекарства. Не назначайте на сегодня деловые переговоры.
|Banca Nationala a Moldovei