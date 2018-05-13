Неизвестный напал с ножом на людей в центре Парижа

Неизвестный напал с ножом на людей в центре Парижа. По данным полиции, в результате нападения как минимум один человек был убит, еще несколько получили ранения. Сам нападавший застрелен полицией.

Местные СМИ утверждают, что ранения получили не менее восьми человек - причем в четырех случаях эти ранения оцениваются как тяжелые. В свою очередь полиция подтверждает гибель одного человека и ранение четверых, из которых двое, по ее данным, пострадали серьезно.

Нападение произошло рядом со зданием Парижской оперы. По свидетельствам очевидцев, полиция сначала пыталась задержать подозреваемого при помощи электрошокеров, однако ей это не удалось. После этого прозвучали два выстрела и нападавший упал.

Сразу после нападения на улице началась паника. Сейчас место происшествия оцеплено, улицы патрулируют вооруженные полицейские. В "Твиттере" парижской полиции говорится, что она полностью контролирует ситуацию, передает ВВС.

Мотивы нападавшего пока не установлены. Полиция пока не может сказать, можно ли расценивать случившееся как теракт.

Крупнейшее в послевоенной истории Парижа и всей Франции нападение на мирных жителей произошло в ноябре 2015 года. Тогда одновременно произошли взрывы возле стадиона "Стад де Франс", а также расстрел посетителей нескольких ресторанов и концертного зала "Батаклан".

Жертвами того нападения стали 130 человек, еще более 300 получили ранения. Происшествие было квалифицировано как теракт, после чего во Франции в четвертый раз за всю ее историю ввели режим чрезвычайного положения.