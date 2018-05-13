У британской участницы Евровидения отобрали микрофон на сцене. ВИДЕО

Неизвестный мужчина попытался сорвать выступление представительницы Великобритании в финале Евровидения. Видео инцидента опубликовано на YouTube.

На кадрах видно, как мужчина с рюкзаком выбежал на сцену, отобрал у певицы SuRie микрофон и начал в него кричать. Мужчину тут же схватили охранники и увели со сцены, после чего певица продолжила выступление, передает РИА Новости.

Как сообщили на официальной странице конкурса, мужчину доставили в полицию, а исполнительнице предложили повторить номер. Она отказалась, отметив, что гордится своим выступлением и нет смысла его повторять.

Евровидение-2018 проходит в Лиссабоне.