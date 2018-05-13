В Париже обыскали квартиру родителей злоумышленника, напавшего на прохожих

Французские власти провели обыск в парижской квартире, где проживают родители молодого человека, напавшего в субботу вечером на прохожих в центре французской столицы, сообщает телеканал BFMTV.

Обыски по адресу в 18-м округе Парижа, где проживают родители нападавшего, прошли в ночь на воскресенье. Ранее сообщалось, что утром их поместили под стражу. Позже стало известно, что французские правоохранители задержали в Страсбурге третьего человека в рамках расследования дела о нападении на прохожих. Как сообщал портал France Info, речь идет о друге нападавшего, передает РИА Новости.

Инцидент произошел около 21.00 в субботу во втором округе недалеко от Парижской оперы. Мужчина напал с ножом на прохожих в районе, где располагается много баров и ресторанов. В результате нападения один человек получил смертельные ранения. Еще четверо пострадали. Полиция ликвидировала злоумышленника.