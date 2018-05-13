Во французских Альпах нашли тело швейцарского туриста

Поисковые службы обнаружили тело швейцарского туриста, пропавшего в марте в департаменте Верхняя Савойя во французских Альпах, передает газета Parisien.

По сообщению газеты, погибшего туриста нашли благодаря сноуборду, который торчал из снега в небольшом ущелье на высоте две тысячи метров.

"Тело обнаружил местный участник поискового сообщества, который вызвал пожарных, чтобы те спустили тело с вершины и передали похоронным службам", — сообщил изданию представитель местной жандармерии.