В Индии при падении автобуса в ущелье погибли семь человек

По меньшей мере семь человек погибли, еще 12 получили ранения в результате падения в ущелье автобуса в штате Химачал-Прадеш на севере Индии, сообщает телеканал NDTV.

Инцидент произошел примерно в 70 километрах от города Шимла. Полиция получила информацию о произошедшем от местных жителей, которые самостоятельно начали вызволять пострадавших из сильно поврежденного автобуса до прибытия экстренных служб.

К настоящему времени спасательная операция завершена, все раненые доставлены в больницы, передает РИА Новости.

Причины аварии пока неизвестны. Власти ведут расследование.