Правительство Австралии объявило о введении лимита на расчеты наличными с 1 июля 2019 года. За покупку товаров и услуг на сумму свыше 10 тысяч австралийских долларов (7,5 тысяч долларов США) можно будет заплатить только с помощью чека или банковской карты.
Как заявил главный казначей Австралии Скотт Моррисон, эта мера должна повысить собираемость налогов в стране, передает korrespondent.net.
Как отмечает The Guardian, одной из причин введения лимита на наличные стала борьба с нелегальной торговлей табаком. В Австралии установлены самые высокие в мире налоги на продажу сигарет, одна пачка стоит 40 австралийских долларов (30 долларов США).
При этом в стране существует большой черный рынок торговли табаком, пишет Gizmodo.
С помощью лимита на расчеты наличными власти Австралии надеются привлечь в бюджет дополнительные четыре миллиарда австралийских долларов (три миллиарда долларов США).
В Австралии около 37% всех коммерческих платежей осуществляются с использованием наличных. Для сравнения, в США этот показатель равен 32%, в Швеции, власти которой активно развивают безналичные расчеты, - 15%.
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