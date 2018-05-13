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В Одесской области установили самый большой в Украине телескоп
// фото: mk.ru
19:36, 13 May 2018
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В селе Маяки Одесской области на территории обсерватории университета имени Мечникова установили самый большой в Украине телескоп.

"На сегодняшний день – это самый большой телескоп в Украине. Конечно, не самый большой в мире. Всего лишь 80 см зеркало, которое за нашей спиной. Тем не менее, для наших возможностей – это пик нашей работы был. Пришлось найти людей, которые сделают оптику, механику, электронику", - цитирует директора астрономической обсерватории ОНУ им. Мечникова Сергея Андриевского korrespondent.net. 

"Он работает на нужды контроля космического пространства", - уточнил Андриевский.




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