В Одесской области установили самый большой в Украине телескоп

В селе Маяки Одесской области на территории обсерватории университета имени Мечникова установили самый большой в Украине телескоп.

"На сегодняшний день – это самый большой телескоп в Украине. Конечно, не самый большой в мире. Всего лишь 80 см зеркало, которое за нашей спиной. Тем не менее, для наших возможностей – это пик нашей работы был. Пришлось найти людей, которые сделают оптику, механику, электронику", - цитирует директора астрономической обсерватории ОНУ им. Мечникова Сергея Андриевского korrespondent.net.

"Он работает на нужды контроля космического пространства", - уточнил Андриевский.