Несколько водителей подрались на столичной улице. ВИДЕО

Несколько водителей подрались прямо на столичной улице. Конфликт разгорелся у пешеходного перехода на пересечении бульвара Дачия и улицы Индепенденций.

Как сообщается, водитель такси остановился, чтобы дать дорогу пешеходу, когда в его машину врезался другой автомобиль. Таксист вышел из салона с топором, что и привело к рукопашной.

Из-за драчунов на улице встало движение, в пробку попали водители, оказавшиеся не в то время, не в том месте.