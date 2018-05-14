Власть не оказывает на экс-министра финансов Вячеслава Негруцу политического давления, как тот пишет в своем блоге. Так прокомментировал выступление в соцсетях бывшего члена кабмина премьер-министр Павел Филип. Принимая участие в передаче "Реплика" на телеканале Prime, он отметил, что в 2012 году, когда полтора миллиона бланков паспортов купили у французской компании за девять миллионов леев, на тендер были представлены и более выгодные предложения. И все же их по неизвестным причинам отклонили. Павел Филип в тот период возглавлял Министерство информационных технологий и коммуникаций. По его словам, проводить тендер должно было именно это ведомство, однако правительство поручило организацию госзакупки Минфину, которым руководил ставленник ЛДПМ Вячеслав Негруца. "Постановленнием правительства представители ЛДПМ протолкнули решение, что тендер проведет Министерство финансов. Заявки подали несколько компаний. Некоторые предлагали услугу за шесть миллионов евро. Трудно объяснить, почему выбор был сделан в пользу компании, которая запросила за бланки паспортов девять миллионов евро", - сказал премьер-министр Павел Филип. Примечательно, что эта французская фирма участвовала и в тендере, организованном в прошлом году. Но теперь она предложила сумму горазду ниже той, которую получила пять лет назад. "В 2017-ом состоялся еще один конкурс на закупку полутора миллионов бланков паспортов. Компания, которая пять лет назад просила за такое количество девять миллионов евро, на этот раз предложила пять миллионов", - сказал премьер-министр Павел Филип.
Премьер отметил, что никогда не выступал с обвинениями в адрес Вячеслава Негруцы, но тот должен признать, что именно он был организатором тендера в 2012 году.
"Я никогда не обвинял господина Негруцу. Однако учитывая, что в то время он был министром финансов и отвечал за эту госзакупку, думаю, прокуратура должна разобраться в этом деле", - сказал премьер-министр Павел Филип.
Вячеслав Негруца подал судебные иски против телеканалов, которые сообщили об этом деле.
Получить комментарии у экс-министра не удалось - он не отвечал на телефонные звонки. Однако разместил пост в социальных сетях, в котором отвергает все обвинения в свой адрес.
Проблемы с законом были у Вячеслава Негруцы и раньше. В 2012 году он проходил по делу о выплате бывшему депутату Пантелею Сандулаки 400 тысяч евро. Министра тогда приговорили к трем годам условно.
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