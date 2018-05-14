В США повредили картину Пикассо стоимостью 70 млн долларов

В Нью-Йорке с аукциона сняли автопортрет Пабло Пикассо Моряк для реставрации полотна, сообщает Bloomberg.

По информации агентства, картина была повреждена в минувшую пятницу, 11 мая, обстоятельства случившегося не раскрываются. До инцидента, она была выставлена на аукцион дома Christie's за 70 миллионов долларов.

Автопортрет Пикассо с аукциона снял нынешний владелец полотна американский миллиардер Стив Уинн, передает korrespondent.net. По его словам, картина будет отправлена на реставрацию.