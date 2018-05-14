Кем является скандальный автор, проплаченный Платоном и Гофманом, чтобы очернить Молдову в американской прессе

Недавно в американской прессе появилась статья, очерняющая Республику Молдова, которую сразу же перепечатали с большим удовольствием СМИ, которых спонсирует Вячеслав Платон из денег, украденных из банковской системы Молдовы. Похоже, что спонсоры проплаченной статьи воспользовались услугами наемника из СМИ со столь же противоречивым имиджем, как и у них, поэтому данную статью рассматривают в США с улыбкой.

Контакт между Платоном-Гофманом и американским автором состоялся через бывшего советника Влада Филата, которой также заплатили из украденных денег у молдавских банков.Автор, который согласился, чтобы ему заплатили из похищенных денег из Banca de Economii, - это не кто иной, как Джон Шиндлер, неоднозначный человек, который стал известен американской общественности летом 2014 года, став главным героем сексуального скандала.

Тот, кто называет себя «экспертом по безопасности», бывший сотрудник NSA, подал в отставку в июне 2014 года с должности профессора Военно-морского колледжа США после того, как в Твиттере были опубликованы письма и сообщения от Шиндлера нескольким женщинам (речь не идет об его жене) с интимными частями тела. В результате сексуального скандала Шиндлер удалил свои аккаунты из социальных сетей и подал в отставку с поста профессора, признав таким образом, что опубликованные фотографии принадлежат ему

Платон и Гофман применяют старую стратегию, используемую посаженным отцом Андрея Нэстасе, Виктором Цопа. Немало заказов было сделано за океаном, используемые потом некоторыми извращенцами, которых Jurnal Trust Media представлял в качестве журналистов. Но для определенной части общественности в Кишиневе достаточно, чтобы статья была подписана иностранцем, а сайт - зарегистрированный за океаном, чтобы посчитать, что она заслуживает доверия и является объективной.

В Кишиневе нам также остается с улыбкой относится к статье, опубликованной по заказу Шиндлером, вынужденному каким-то образом содержать себя, публикуя проплаченные статьи после того, как 4 года назад остался без работы из-за сексуального скандала. В то же время мы отмечаем и сожалеем об ухудшающем качестве статей некоторых представителей СМИ из Кишинева, которые готовы опубликовать все, что им поручат спонсоры, без минимальных усилий, чтобы проверить то, что они публикуют.