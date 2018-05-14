Недавно в американской прессе появилась статья, очерняющая Республику Молдова, которую сразу же перепечатали с большим удовольствием СМИ, которых спонсирует Вячеслав Платон из денег, украденных из банковской системы Молдовы. Похоже, что спонсоры проплаченной статьи воспользовались услугами наемника из СМИ со столь же противоречивым имиджем, как и у них, поэтому данную статью рассматривают в США с улыбкой.
Контакт между Платоном-Гофманом и американским автором состоялся через бывшего советника Влада Филата, которой также заплатили из украденных денег у молдавских банков.Автор, который согласился, чтобы ему заплатили из похищенных денег из Banca de Economii, - это не кто иной, как Джон Шиндлер, неоднозначный человек, который стал известен американской общественности летом 2014 года, став главным героем сексуального скандала.
Тот, кто называет себя «экспертом по безопасности», бывший сотрудник NSA, подал в отставку в июне 2014 года с должности профессора Военно-морского колледжа США после того, как в Твиттере были опубликованы письма и сообщения от Шиндлера нескольким женщинам (речь не идет об его жене) с интимными частями тела. В результате сексуального скандала Шиндлер удалил свои аккаунты из социальных сетей и подал в отставку с поста профессора, признав таким образом, что опубликованные фотографии принадлежат ему
Платон и Гофман применяют старую стратегию, используемую посаженным отцом Андрея Нэстасе, Виктором Цопа. Немало заказов было сделано за океаном, используемые потом некоторыми извращенцами, которых Jurnal Trust Media представлял в качестве журналистов. Но для определенной части общественности в Кишиневе достаточно, чтобы статья была подписана иностранцем, а сайт - зарегистрированный за океаном, чтобы посчитать, что она заслуживает доверия и является объективной.
В Кишиневе нам также остается с улыбкой относится к статье, опубликованной по заказу Шиндлером, вынужденному каким-то образом содержать себя, публикуя проплаченные статьи после того, как 4 года назад остался без работы из-за сексуального скандала. В то же время мы отмечаем и сожалеем об ухудшающем качестве статей некоторых представителей СМИ из Кишинева, которые готовы опубликовать все, что им поручат спонсоры, без минимальных усилий, чтобы проверить то, что они публикуют.
Комментарии
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ОВЕН
ОВЕН (21 марта - 20 апреля)
Сегодня будьте тише воды, ниже травы. Вы сможете проявить свои таланты в профессиональной сфере деятельности. Сегодня Вам не удастся уйти от неприятного серьезного разговора. В первой половине дня возможны нарушения планов.
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ТЕЛЕЦ
ТЕЛЕЦ (21 апреля - 21 мая)
Сегодня вполне возможны серьезные перемены в делах. Вам возможно, удастся четко сформулировать свои цели и задачи. Советуем уделить больше времени домашним делам и не выяснять отношения с членами семьи. Увлеченный и долгий труд - вот символ сегодняшнего дня.
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БЛИЗНЕЦЫ
БЛИЗНЕЦЫ (22 мая - 21 июня)
Сегодня не наделайте ошибок на работе. Во второй половине дня строже соблюдайте диету. Успешной будет интеллектуальная и творческая деятельность, которая вдохновит Вас новыми идеями. Вероятно возобновление старых сердечных привязанностей.
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РАК
РАК (22 июня - 23 июля)
Этот день хорош для зачатия ребенка и интимной близости, но он плох для осуществления крупных покупок. Возможно, у Вас появится желание что-либо изменить в жизни. Возможны перебои в подаче электроэнергии. Хорошо пойдут дела на бирже.
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ЛЕВ
ЛЕВ (24 июля - 23 августа)
День в целом благоприятен. Доверительная беседа вернет Вам уверенность в своих силах. Необходимо ограничить соленую, жирную и острую пищу. Хорошо пойдут дела у банковских служащих.
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ДЕВА
ДЕВА (24 августа - 23 сентября)
День будет отмечен высокой активностью. Известие, которое сегодня придет к Вам, станет весьма неожиданным и радостным для всех домочадцев. Отношения с любимым человеком могут оказаться под угрозой - кто-то из Вас двоих примет окончательное решение о расставании. Вечер многие посветят любви и развлечениям.
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ВЕСЫ
ВЕСЫ (24 сентября - 23 октября)
Вы почувствуете сегодня эмоциональный подъем, однако ни в коем случае не теряйте благоразумия. Любовные разочарования будут Вами переноситься с трудом. Вам будет сопутствовать успех в отношениях с противоположным полом. Вероятно романтическое знакомство с человеком издалека.
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СКОРПИОН
СКОРПИОН (24 октября - 22 ноября)
День особенно благоприятен для людей, занятых творчеством. На всякий случай обойдите вопросы наследства, иначе ничего, кроме раздражения и обид, не получится. Вам не удастся уйти от неприятного серьезного разговора. Ваше настроение улучшится.
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СТРЕЛЕЦ
СТРЕЛЕЦ (23 ноября - 21 декабря)
Сегодня Вы организованны, собранны, способны выполнить большую работу. Не следует заниматься разработкой новых проектов. Dваша придирчивость может спровоцировать конфликт между Вами и любимым человеком. Хорошо пойдут дела у финансистов.
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КОЗЕРОГ
КОЗЕРОГ (22 декабря - 20 января)
Очень вероятно, что день начнется с конфликта. Все неприятности подстерегающие вас сегодня, воспринимайте без эмоций. Не стоит идти в гости к друзьям вместе с любимым человеком - весьма вероятна ссора Вашей "второй половины" с дорогими Вашему сердцу людьми. Удачно сложатся любовные и семейные отношения.
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ВОДОЛЕЙ
ВОДОЛЕЙ (21 января - 19 февраля)
День предвещает успех в любви, удачные свидания, культпоходы, вечеринки. И будьте внимательны в выборе партнеров - возможно, это надолго. Несмотря ни на какие испытания и препятствия на Вашем пути к победе и успеху, постарайтесь сохранять спокойствие, новые знакомства нежелательны. Вероятны встречи с влиятельными людьми.
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РЫБЫ
РЫБЫ (20 февраля - 20 марта)
День подобьет Вас на споры со старшими. Ложь и изворотливость Вам не помогут - Вы только навредите этим себе еще больше. Подходящий момент для визита к врачу за рецептом необходимого лекарства. Уделите больше внимания детям.
|Banca Nationala a Moldovei