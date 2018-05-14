Осторожно - возможно, подделка: излюбленные фальшивомонетчиками молдавские купюры

Фальшивые деньги чаще всего используют ночью. Мошенники расплачиваются подделками в продовольственных магазинах и на автозаправках. В дневное время фальшивки идут в ход на рынках.

По данным Национального инспектората расследований, в прошлом году чаще всего подделывали банкноту номиналом 100 леев - было обнаружено 4150 фальшивок. Следующая по популярности у фальшивомонетчиков 20-леевая купюра: за год нашли более 200 подделок. Замыкает тройку лидеров банкнота номиналом 200 леев - 113 фальшивок.



"100-леевые банкноты изготавливают из купюр в 10 леев. Давно не новость, что размывают, снимают изображение с купюры в 10 леев с помощью химической обработки, а затем, уже компьютерным способом, воспроизводят банкноту в сто леев", - рассказала начальник Отдела проверки документов Инна Ержанова.



"Зачастую преступные группы привлекают людей, получивших образование в области химии", - говорит глава управления Нацинспектората расследований Алексей Бакос.



В полицию о случаях подделки денег сообщают в основном банки, куда попадают фальшивки. По данным полиции, в прошлом году было зарегистрировано на 1690 фальшивых купюр меньше, чем в 2016 году.

Было обнаружено также 23 550 поддельных банкнот евро, большинство из них были ввезены в нашу страну.