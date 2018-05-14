"Молдова нуждается в более активном продвижении в США"

Номинированный посол Молдовы в США Кристина Балан убеждена, что справится с порученной миссией. В передаче Eurodicționar на телеканале PUBLIKA, она отметила, что обладает богатым опытом работы с США, а также четким видением внешней политики нашей страны.

"Я хорошо знаю их образ мыслей, знаю, как функционирует их государство, а также очень хорошо знаю контекст внешней политики Молдовы. Я абсолютно уверена, что не допущу ошибок", - заявила номинированный посол РМ в США Кристина Балан.



Кристина Балан считает, что Молдова нуждается в более активном продвижении в США, которые остаются одним из основных партнеров по развитию нашей страны.



"Очень важно, чтобы Молдова находилась в повестке американского конгресса и администрации. Там надо проявлять активность, рассказывать о наших достижениях, стремлениях, а также о наших проблемах", - сказала номинированный посол РМ в США Кристина Балан.



Кристина Балан намерена приложить максимум усилий для привлечения в Молдову новых инвесторов.



"Я очень хорошо понимаю важность экономического развития и укрепления экономических отношений. Хочется привлечь инвестиции, содействовать созданию новых рабочих мест здесь, в Молдове, осуществить молдавскую мечту. Не американскую мечту, а молдавскую мечту", - сказала номинированный посол РМ в США Кристина Балан.



На прошлой неделе правительство одобрило назначение Кристины Балан послом Молдовы в США. Утвердить ее в должности должен указом президент страны Игорь Додон.



Кабинет посла нашей страны в Вашингтоне пустует с ноября 2017 года.



Кристина Балан была вице-председателем Демократической партии, в которой отвечала за разработку стратегий в области внутренней и внешней политики.