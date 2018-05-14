Новые "Мстители" ворвались в пятерку самых кассовых фильмов в истории

Фантастический блокбастер киностудии Marvel "Мстители: Война бесконечности" продолжает триумфальное шествие по кинотеатрам планеты. За три недели в копилке фильма 1 млрд 606 млн долларов – это пятый показатель в истории кино, сообщает специализированный сайт Box Office Mojo в понедельник, 14 мая.

Выше в рейтинге находятся только Аватар ($2 млрд 788 млн), Титаник ($2 млрд 187 млн), Звездные войны: пробуждение силы ($2 млрд 68 млн) и Парк Юрского периода ($1 млрд 671 млн).

Очевидно, что уже на этой неделе Война бесконечности выйдет на четвертое место и приблизится к рубежу в $2 млрд, отмечает korrespondent.net.

Что касается завершившейся недели, то Мстители продолжают возглавлять бокс-оффис Северной Америки, заработав за уикенд почти $62 млн. Сборы картины в Северной Америке составляют $548 млн (пока восьмое место в истории).

Это намного больше, чем у ближайших конкурентов. Так, на втором месте комедия Душа компании с результатом $18,5 млн, а на третьем – триллер Проникновение, заработавший $16,5 млн.