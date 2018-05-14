В Германии пожилой водитель врезался в велосипедистов

В немецкой общине Кляйн Кёрис (земля Бранденбург) 81-летний водитель врезался в группу велосипедистов, сообщает радиостанция Rundfunk Berlin-Brandenburg со ссылкой на полицию.

В результате инцидента четыре человека находятся в критическом состоянии, передает korrespondent.net.

Отмечается, что ДТП произошло в воскресенье, 13 мая, во второй половине дня. По словам очевидцев, водитель врезался в велосипедистов, которые ехали по обочине.

Четверо пострадавших доставлены в больницу на медицинском вертолете, их состояние оценивается как критическое. О причинах инцидента пока не известно, проводится расследование.