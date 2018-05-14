В Иерусалиме открывается посольство США

В Иерусалиме сегодня состоится церемония открытия посольства США в Израиле, перенесенного из Тель-Авива.

Перенос диппредставительства приурочен к 70-й годовщине образования Израиля. Пока он будет носить символический характер со сменой вывески на уже существующем здании в районе Арнона, где ранее находилось генеральное консульство США, размещением там посла и небольшой группы его помощников. На первых порах численность сотрудников нового посольства составит порядка 50-60 человек.

Отмечается, что полноценный переезд займет намного больше времени − до шести лет. Он потребует строительства нового здания, освоения всего принадлежащего американцам земельного участка в Иерусалиме и решения неожиданной проблемы − расселения 450 пожилых русскоязычных иммигрантов из комплекса социального жилья, который оказался в собственности Штатов.

На церемонию открытия из Вашингтона приехала делегация из примерно 250 человек. Ее возглавит заместитель госсекретаря США Джон Салливан. В состав также войдут посол США в Израиле Дэвид Фридман, глава министерства финансов США Стивен Мнучин и спецпредставитель США на международных переговорах Джейсон Гринблатт.

Кроме того, открытие посольства посетят дочь и советница президента США Иванка Трамп, а также ее супруг, старший советник президента Джаред Кушнер. Самого Трампа на церемонии не будет, но, как ожидается, он выступит перед собравшимися с видеообращением, передает korrespondent.net.