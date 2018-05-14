В Молдове стартовал Фестиваль европейского кино и культуры

Четыре европейских фильма были показаны в воскресенье, 13 мая, в Парке им. Штефана чел Маре. Это румынский фильм „Октав"; "Родители" - из Германии; "Эго" - из Швеции и "Далида" из Франции. Фильмы были показаны в рамках Фестиваля европейского кино и культуры, организованного Делегацией Европейского союза в Молдове в рамках Дня Европы, который отмечался 9 мая.

На церемонии открытия глава Делегации ЕС в Республике Молдова Петер Михалко отметил, что Фестиваль европейского кино и культуры объединяет всех европейцев из Республики Молдова и из Европейского союза. По его словам, это событие свидетельствует о том, что традиции и культура очень важны, тем более что этот год объявлен в ЕС Европейским годом культурного наследия, передает ipn.md.



Государственный секретарь Министерства образования, культуры и науки Елена Белей отметила, что празднуя Дня Европы в Республике Молдова, молдавские граждане выражают приверженность к европейским ценностям. "Проведением мероприятий в рамках Европейского года культурного наследия мы доказываем, что не только географически, но и исторически, и культурно, мы являемся частью европейской цивилизации. Ведь наш народ жаждет культуры так же сильно, как земля дождя",- сказала Елена Белей.



В рамках Фестиваля европейского кино и культуры зрители могли принять участие в серии мероприятий, призванных дать общее представление о культурном многообразии Европы, с показом европейских фильмов, концертов классической и джазовой музыки.

Фестиваль европейского кино и культуры будет организован во многих населенных пунктах по всей стране, в период с 13 мая по 3 июня.