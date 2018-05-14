Четыре европейских фильма были показаны в воскресенье, 13 мая, в Парке им. Штефана чел Маре. Это румынский фильм „Октав"; "Родители" - из Германии; "Эго" - из Швеции и "Далида" из Франции. Фильмы были показаны в рамках Фестиваля европейского кино и культуры, организованного Делегацией Европейского союза в Молдове в рамках Дня Европы, который отмечался 9 мая.
На церемонии открытия глава Делегации ЕС в Республике Молдова Петер Михалко отметил, что Фестиваль европейского кино и культуры объединяет всех европейцев из Республики Молдова и из Европейского союза. По его словам, это событие свидетельствует о том, что традиции и культура очень важны, тем более что этот год объявлен в ЕС Европейским годом культурного наследия, передает ipn.md.
Государственный секретарь Министерства образования, культуры и науки Елена Белей отметила, что празднуя Дня Европы в Республике Молдова, молдавские граждане выражают приверженность к европейским ценностям. "Проведением мероприятий в рамках Европейского года культурного наследия мы доказываем, что не только географически, но и исторически, и культурно, мы являемся частью европейской цивилизации. Ведь наш народ жаждет культуры так же сильно, как земля дождя",- сказала Елена Белей.
В рамках Фестиваля европейского кино и культуры зрители могли принять участие в серии мероприятий, призванных дать общее представление о культурном многообразии Европы, с показом европейских фильмов, концертов классической и джазовой музыки.
Фестиваль европейского кино и культуры будет организован во многих населенных пунктах по всей стране, в период с 13 мая по 3 июня.
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ОВЕН
ОВЕН (21 марта - 20 апреля)
Сегодня будьте тише воды, ниже травы. Вы сможете проявить свои таланты в профессиональной сфере деятельности. Сегодня Вам не удастся уйти от неприятного серьезного разговора. В первой половине дня возможны нарушения планов.
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ТЕЛЕЦ
ТЕЛЕЦ (21 апреля - 21 мая)
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БЛИЗНЕЦЫ
БЛИЗНЕЦЫ (22 мая - 21 июня)
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РАК
РАК (22 июня - 23 июля)
Этот день хорош для зачатия ребенка и интимной близости, но он плох для осуществления крупных покупок. Возможно, у Вас появится желание что-либо изменить в жизни. Возможны перебои в подаче электроэнергии. Хорошо пойдут дела на бирже.
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ЛЕВ
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ДЕВА (24 августа - 23 сентября)
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ВЕСЫ (24 сентября - 23 октября)
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СКОРПИОН (24 октября - 22 ноября)
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СТРЕЛЕЦ
СТРЕЛЕЦ (23 ноября - 21 декабря)
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День предвещает успех в любви, удачные свидания, культпоходы, вечеринки. И будьте внимательны в выборе партнеров - возможно, это надолго. Несмотря ни на какие испытания и препятствия на Вашем пути к победе и успеху, постарайтесь сохранять спокойствие, новые знакомства нежелательны. Вероятны встречи с влиятельными людьми.
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РЫБЫ
РЫБЫ (20 февраля - 20 марта)
День подобьет Вас на споры со старшими. Ложь и изворотливость Вам не помогут - Вы только навредите этим себе еще больше. Подходящий момент для визита к врачу за рецептом необходимого лекарства. Уделите больше внимания детям.
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